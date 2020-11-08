منصة إلكترونية لتسجيل الأطقم الطبية الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، المسميات والبطاقات الوظيفية للأطقم الطبية التي تطابق التراخيص الطبية الصادرة عن الجهات الصحية على مستوى الدولة، مع استحداث منصة إلكترونية للطلبات الواردة للجنة، سواء لتسجيل أو تجديد تلك الطلبات.

وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إن هذه الخطوة تتوافق مع رؤية اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ومختلف الجهات الصحية بالدولة من منطلق الحفاظ على سلامة الرياضيين، من خلال ضمان تلقي العلاج من قبل أطقم طبية مرخصة، إضافة إلى التأكيد على أهمية ترخيص الأندية لمنشآتها وأطقمها الطبية.

وأكدت اللجنة أن هذه البطاقات لا تعد ترخيصاً طبياً بأي شكل من الأشكال، وإنما وثيقة تعريفية للأطقم الطبية خلال أداء عملها، بما يعكس التزام الأندية والاتحادات بقرار الهيئة.

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