المصدر: الامارات اليوم

وعْد

وعد إداريٌ اللاعب المتألق، الذي مثل المنتخب سابقاً، بالعمل على حل المشكلة التي حدثت بينه وبين مدرب الفريق، بعدما اشتكى اللاعب من أن المدرب يتعمد إجلاسه على دكة البدلاء.

علاقة

مازالت العلاقة متوترة بين اللاعب الأجنبي الكبير ووكيل أعماله، بسبب ما حدث أخيراً من عقد اجتماع مع إدارة النادي من دون علمه، رغم تدخل مقربين لحل الأزمة.

استغراب

استغرب مدرب مواطن توجيه انتقاد له، من قبل عضو شركة كرة القدم لنادٍ محترف منافس له، من خلال برنامج رياضي، ووصفه بأنه خارج البروتوكول المعهود.

مراجعة

طالب جمهور نادٍ تعرض لثلاث خسائر قاسية، إدارة ناديه بالتعامل بواقعية مع التصريحات التي تطلقها بين الحين والآخر بخصوص تطلعاتها في الموسم الحالي.

توقع

توقع إداري سابق، من خلال معلومات يملكها، أن يتم استبدال ثلاثة أندية لمدربيها بعد نهاية الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، لأسباب مختلفة، ومنها الأداء والنتائج، وأن مدربَين منهم تم التوصل لاتفاق معهما وبانتظار الإعلان.

تدريب

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، رفض عرض تدريب نادي بيراميدز المصري، بداعي تفضيله العودة إلى دوري الخليج العربي، ووجود اتفاق ضمني مع إحدى إدارات الأندية بشأن التعاقد معه في حال الاستغناء عن مدرب الفريق الحالي.

خلافات

شهدت الساعات الماضية خلافا كبيراً بين مسؤولي شركة كرة القدم في أحد الأندية بسبب مستقبل المدرب، إذ يصرّ رئيس الشركة على منح المدرب فرصة حتى نهاية الدور الأول، فيما يفضل بقية الأعضاء التعاقد مع مدرب سبق له تدريب الفريق منذ فترة.

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