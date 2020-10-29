«تحدي الماء» ينطلق السبت في «مارينا دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في الثالثة من عصر بعد غد فعاليات «تحدي الماء»، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنظمه شركة 9714 سبورت، عضو مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، في الحديقة المائية بشاطئ «جي بي آر» بمنطقة المارينا في دبي، وبرعاية «بوكاري سوت».

ويأتي التحدي بالتزامن مع انطلاق فعاليات تحدي دبي للياقة 30 × 30، ويواجه فيه المشاركون 35 حاجزاً ممتداً في مياه البحر، أبرزها الجري على الشاطئ لمسافة 100 متر، ومن ثم السباحة للوصول إلى الحديقة المائية التي سيواجهون فيها العوائق للبدء في المنافسة، وبعد اجتياز جميع التحديات يعود المشاركون مرة أخرى للسباحة إلى الشاطئ للوصول إلى خط النهاية.

وقالت مؤسس شركة 9714 سبورت، أمل المهيري، في بيان صحافي: «سُعداء اليوم بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ونشكرهم لكونهم الداعمين الرئيسين في الأحداث الرياضية لإمارة دبي، وتشجيعهم للمشاريع الشبابية الرياضية، ومن أهمها الحدث الأول الذي تنظمه الشركة (تحدي الماء)، والذي يُعتبر الأول على منطقة الشرق الأوسط، والذي سيمنح جميع المشاركين والهُواة التجربة الفريدة من نوعها للتنافس على العقبات وسط أجواء مياه البحر المطل على أكبر عجلة في العالم (عين دبي)».

من جانبه، قال مدير التسويق في «بوكاري سوِت»، محمود بسيوني: «يسرنا أن نقدم الرعاية لهذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة، وتحرص شركة بوكاري سوِت على الوجود في جميع الفعاليات والبطولات الرياضية لتشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني». وتتاح المشاركة في التحدي لجميع فئات المجتمع، الرجال والسيدات، من عمر 16 سنة فما فوق.

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