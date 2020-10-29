«إقامة دبي» تُطلق «ساعة رياضة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم المجلس الرياضي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة «ساعة رياضة» لموظفي الإدارة بهدف تحفيزهم على ممارسة الرياضة، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية بينهم.

وقال بيان صحافي: «شملت المبادرة سلسلة من الأنشطة الرياضية، منها المشي والجري والدراجات الهوائية وغيرها من الأنشطة المتنوعة. بالإضافة إلى تخصيص صالات رياضية لممارسة التمارين البدنية، التي تضم مختلف أنواع الأجهزة والمعدات الرياضية».

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