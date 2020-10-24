«هتّال» يبحث عن كأس زايد في مضمار تولوز

المصدر: تولوز ■الإمارات اليوم

يحتضن مضمار تولوز الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات كأس زايد لتحدي البريدرز الكلاسيكي للفئة الأولى، فيما يستضيف مضمار لون ستار في دالاس بأميركا فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، ويقام هذان السباقان تحت مظلة النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويشارك في سباق كأس زايد على مسافة 2200 متر، والبالغ جائزته 45 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق؛ ثمانية خيول لديها العديد من الانتصارات في سباقات الخيول في أوروبا.

ويعد المهر غير المهزوم في ثلاثة سباقات «هتال» المملوك لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة أورتيز مندزابل؛ أقوى الخيول المرشحة للفوز.

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