سالمين خميس يحتفل بتتويج ليكرز في دوري السلة الأميركي

المصدر: الامارات اليوم

احتفى مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب الأهلي، سالمين خميس، بأسلوب استعراضي بفوز فريقه المفضل «ليكرز» بلقب دوري السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بعد أن نشر سالمين شريط فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو يخرج من سيارته، ويرتدي القميص رقم 23 الخاص بالأسطورة ليبرون جيمس، الذي قاد «ليكرز»، الأحد الماضي، إلى حصد اللقب الـ17 تاريخياً في دوري الـ«NBA» الشهير.

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