المصدر: الامارات اليوم

أسئلة

طلب منسق إعلامي لأحد الأندية الصحافيين بإرسال الأسئلة إلى المدرب، لعدم إقامة المؤتمر الصحافي بسبب الإجراءات الصحية الاحترازية، وكانت المفاجأة أن تصريحات المدرب خلت من أي إجابة عن الأسئلة المهمة.

صلاحيات

عبّر مسؤول كبير في اتحاد لعبة جماعية عن استيائه لعدم منحه صلاحية التحدث إلى وسائل الإعلام مباشرة، من دون أخذ الإذن من إدارة الإعلام في الاتحاد، خصوصاً في ما يتعلق بالأمور المتعلقة بدائرة اختصاصه.

إحباط

يشعر لاعب شاب بأحد الأندية الكبيرة في دوري الخليج العربي بالإحباط، بسبب تجاهل المدرب له بعد أن كان أساسياً، خصوصاً بعد استقطاب لاعب صاعد حديثاً.

نصيحة

نصح مقربون مسؤولاً رياضياً سابقاً بعدم التفكير في شغل منصب كبير في اتحاد لعبة جماعية شعبية، والاتجاه للعمل في أي اتحاد رياضي آخر، من أجل العودة إلى الأضواء بعد فترة طويلة من الغياب.

قراءة

حمّل لاعب دولي سابق ضعف أداء فريقه في افتتاح الموسم، وتعرضه لخسارة غير متوقعة، لمدرب الفريق، وقال إن المدير الفني لم يحسن قراءة المباراة جيداً.

مشاركة

استفسر لاعب صاعد في أحد أندية الدوري، من إداري الفريق، عن عدم مشاركته في كأس الخليج العربي، الأسبوع الماضي، رغم غياب الدوليين، فردّ عليه الإداري بأنه لم يصل إلى الجاهزية المطلوبة بعد.

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