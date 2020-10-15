الرستماني راعياً رئيساً لشباب الأهلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية مع مجموعة عبدالواحد الرستماني، يصبح بموجبها الأخير راعياً رئيساً لشباب الأهلي للموسم الرياضي 2020-2021.

ونشرت الشركة مقطع فيديو، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يتضمن الإعلان عن مراسم تدشين الرعاية، بحضور عضو مجلس إدارة شباب الأهلي، خليفة سليمان، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني، خالد الرستماني، ولاعبي شباب الأهلي: الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، والبرازيلي كارلوس إدواردو.

من جهته، قال خليفة سليمان، في تصريحات صحافية: «إنه من دواعي سرورنا في نادي شباب الأهلي أن نوقع هذه الاتفاقية مع مجموعة عبدالواحد الرستماني، وهي واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة في مجالها، آملين أن تكلل هذه الشراكة بالنجاح، وتحقق أهدافها السامية، وتعود بالنفع على الجانبين، وتسهم في تمكين النادي من تحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات، بما يعزز المكانة الرياضية للدولة».

وأضاف: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات القطاع الخاص والأندية الرياضية، بهدف تنمية القدرات والسعي لتطوير العمل الرياضي، وصولاً إلى تحقيق أعلى درجات التميز والريادة، بما يتناسب مع ما تجده الرياضة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في كل المجالات».

بدوره، قال خالد الرستماني: «يسعدنا أن نكون الراعي الرئيس لنادي شباب الأهلي، الذي نشترك معه في العديد من القيم، أبرزها مواكبتنا للنهضة المعاصرة التي شهدتها الإمارة، فضلاً عن كونه من أعرق مؤسساتها الرياضية، لذا فإننا نتطلع من خلال هذه الرعاية إلى التعبير عن تقديرنا لجهود القائمين عليه، لتقديمهم أفضل الخدمات للمجتمع، وليكون ذلك حافزاً لهم على تسجيل المزيد من الإنجازات باسم دبي، للارتقاء بمكانتها في عالم الرياضة. وتأتي هذه المبادرة من جانبنا في إطار حرصنا على ترجمة استراتيجية مسؤوليتنا المجتمعية لدعم مختلف الفئات، وفي طليعتها الشباب، بصفتنا مؤسسة وطنية مسؤولة، تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتحرص على العمل وفق توجهاتها منذ تأسيسها، لأكثر من نصف قرن».

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