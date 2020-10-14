إيقاف لاعب العين محسن عبدالله مباراتين.. وتغريمه 30 ألف درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم إيقاف لاعب العين، محسن عبدالله عمر، مباراتين وتغريمه 30 ألف درهم، وذلك على خلفية تلفظه بألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة العين وخورفكان، في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، قبل أيام، التي شهدت خسارة العين 4-2.

وجاء ذلك في بيان صحافي إثر اجتماع اللجنة بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة، حمدان الزيودي، والأعضاء حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، ومقرر اللجنة شادي مدحت.

وأكدت اللجنة أنها اتخذت قرار العقوبة بعد اطلاعها على التقرير المقدم من حكم مباراة العين وخورفكان، وأن العقوبة جاءت بإجماع الآراء.

وفي جانب آخر، أشارت إلى أنها اكتفت بعقوبة الطرد التي حصل عليها مدرب عجمان، أيمن الرمادي، وذلك بعد اطلاعها على التقرير المقدم من حكم مباراة الفجيرة وعجمان في الكأس.

قررت «الانضباط» الاكتفاء بعقوبة الطرد التي حصل عليها مدرب عجمان، الرمادي، في لقاء الفجيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news