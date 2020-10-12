الجزيرة يوقع اتفاقية شراكة تفاعلية مع «تيك توك»

أعلن نادي الجزيرة عن إبرامه اتفاقية شراكة هي الأولى من نوعها مع «تيك توك»، ليصبح أول نادٍ رياضي في المنطقة يتعاون مع منصة التواصل الاجتماعي العالمية الشهيرة.

وقال النادي في بيان، أمس: «بعد أن أصبح الجزيرة أول نادٍ إماراتي يطلق حساباً رسمياً على (تيك توك) في وقت مبكر من العام الجاري، تجاوزت أعداد مشاهدات هاشتاغ (#AlJaziraFC) أكثر من 25 مليوناً، وحصل على ما يتجاوز 650 ألف إعجاب من المتابعين، ما جعل من حساب نادي الجزيرة واحداً من أكثر الحسابات شهرة ومتابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف: «بموجب هذه الشراكة، سيشهد محتوى نادي الجزيرة انتشاراً وترويجاً أوسع على (تيك توك)، وفي المقابل سيظهر شعار (تيك توك) على أطقم الفريق في المباريات وحول استاد محمد بن زايد».

وتابع البيان: «نتيجة هذه الشراكة سيتم عرض علامة تيك توك التجارية الشهيرة وحساب النادي الرسمي على منصة تيك توك، حول استاد محمد بن زايد خلال المباريات الافتتاحية من دوري الخليج العربي، مع انطلاق مباريات الفريق على أرضه في 23 أكتوبر عندما يواجه نادي الظفرة». وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمجموعة نادي الجزيرة، علي الحمادي، في معرض تعليقه على هذه الشراكة: «نواصل في نادي الجزيرة بحثنا عن طرق مبتكرة للتفاعل مع مشجعينا، وقد حقق حساب النادي في (تيك توك) نجاحاً مدوياً وسريعاً، وأسهم في ترسيخ العلاقة بين اللاعبين والجماهير، وإضافة أجواء جديدة من المرح والترفيه لاقت إقبالاً لافتاً لدى المشجعين الشباب».

من جهته، قال قائد الفريق الأول، علي خصيف، الذي حصل الفيديو الخاص بتصدياته البطولية لركلات الجزاء على أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، معلقاً على الشراكة: «ستمنح (تيك توك) لاعبي الفريق طريقة جديدة للتفاعل مع جماهيرنا، وهو أمر مهم جداً في هذه المرحلة، كونهم غير قادرين على حضور المباريات في الملعب». وأضاف: «إنها طريقة ممتعة لمشاركة مقاطع الفيديو مع جمهورنا، ويسعدنا في الفريق أن نشارك في هذا التفاعل، وأدعوكم إلى متابعة حسابنا للانضمام إلى عدد من التحديات الحماسية المقبلة».

- الجزيرة أول نادٍ إماراتي يطلق حساباً رسمياً على المنصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news