المصدر: الامارات اليوم

معايير

طالب مراقبون اتحاد كرة القدم بفرض معايير صارمة في حال اعتذار أي لاعب عن عدم الالتحاق بالمنتخب، بعد تخلف أكثر من لاعب عن الانضمام لـ«الأبيض» بداعي الإصابة، في وقت ظهروا فيه مع فرقهم أخيراً في مباريات ودية ورسمية.

قطيعة

بدا النادي الكبير في دوري الخليج العربي وكأنه في حالة قطيعة مع الإعلام، بعدما غابت أخبار النادي، وفريق كرة القدم تحديداً، في الفترة الأخيرة، عن وسائل الإعلام، بسبب عدم رغبة مسؤولي النادي في التواصل مع الإعلام.

الفار

انتقد إداري في أحد الأندية عدم استخدام تقنية الفيديو (الفار) في مباريات كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أنه لا يجد مبرراً لعدم تطبيقها، في الوقت الذي تعرضت فيه بعض الأندية لأخطاء تحكيمية مؤثرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news