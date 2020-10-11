«الآسيوي»: مبادرة اتحاد الكرة الإنسانية ليست غريبة على الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم الإنسانية، بإرسال المساعدات الطبية إلى ستة اتحادات آسيوية هي طاجيكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، جزر مارينا الشمالية، المالديف وأزبكستان، والتي شملت معدات ومستلزمات خاصة بفحوص الكشف عن فيروس «كورونا» كمرحلة أولى.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان صحافي، إن: «المبادرة تحمل تعزز مبادئ التضامن والتعاون الإنساني بين الاتحادات، وليست غريبة على دولة الإمارات المعروفة بجهودها الإنسانية». ويعمل اتحاد الكرة حالياً على إطلاق المرحلة الثانية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

- يعمل اتحاد الكرة

على إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة دعم الاتحادات الآسيوية.

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