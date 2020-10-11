المصدر: الامارات اليوم

سفير

تفاعل عدد كبير من جمهور العين، مع مقطع فيديو نشره السفير الفرنسي السابق بالإمارات، لودوفيك بويي، حيث أعلن انتقاله للعمل سفيراً لبلده في السعودية، إذ يعد لودوفيك من مشجعي «الزعيم»، وكان يحرص على حضور مباريات العين في استاد هزاع بن زايد.

إنذارات

أبدى إداري لأحد أندية الدرجة الأولى استغرابه من منع اثنين من لاعبي فريقه من خوض مباراة في تمهيدي الكأس، بداعي نيلهما بطاقات ملونة من الموسم الماضي الذي تم إلغاؤه، وقال إن البطاقات يجب ألا تحتسب للاعبين.

لاعب

استغرب متابعون من مشاركة اللاعب الدولي في مباراة مهمة لفريقه في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، على الرغم من أنه غاب قبل أيام عن معسكر المنتخب الوطني الحالي بداعي الإصابة وعدم الجاهزية.

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