"الهيئة" تناقش توقيع إتفاقية تعاون رياضي مع إسبانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحث الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار، خلال لقائه مع نائب سفير مملكة اسبانيا خايمي ايغليسياس ونائب الملحق للشؤون الثقافية تيريسا اتيينسا فيرنانديز، سبل التعاون المشترك ومناقشة توقيع إتفاقية تعاون في الجانب الرياضي وذلك بحضور الأمين العام المساعد للهيئة خالد عيسى المدفع و رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتورة ريمة الحوسني.

وأكد الأمين العام حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات في سبيل إنجاز توقيع الإتفاقية وسبل التعاون المشترك، مشيدا بالدور الريادي والمميز للرياضة الاسبانية، وأوضح عبد الغفار أن الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع مملكة اسبانيا في شتى المجالات وتتميز تلك العلاقات بالنمو المتزايد ، مشيراً إلى أن اسبانيا شريك استراتيجي مهم للإمارات في قارة أوروبا مؤكدا أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والقطاع الرياضي على وجه الخصوص.

وتأتي مناقشة الإتفاقية التي ستسهم في تعزيز المجالات الرياضية بين الإمارات ومملكة اسبانيا وعلى تعزيز الشراكات في هذه المجالات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة وتنمية القطاع الرياضي وتعزيز التعاون المبني على تبادل الخبرات.

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