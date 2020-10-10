المصدر: الامارات اليوم

تجارة

أطلق لاعب الوحدة والجزيرة والعين السابق، ياسر مطر، مجموعة جديدة من العطور، ضمن خططه لدخول عالم التجارة، إذ نشر اللاعب صوراً لمجموعته الجديدة من العطور، التي تحمل علامة تجارية خاصة به.

رابطة

طالب إعلاميون رابطة المحترفين بتسهيل مهمتهم في الحصول على المؤتمرات الصحافية، التي تعقب مباريات كأس الخليج العربي، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تنفيذ الشروط الكاملة لـ«بروتوكول» المباريات.

أضواء

يحاول مسؤول، في لجنة مهمة باتحاد لعبة جماعية، خطف الأضواء من بقية الأعضاء، من خلال احتكاره التعامل مع وسائل الإعلام، في كل ما يخص عمل اللجنة دون بقية الأعضاء، ما يثير حالة من الاستياء بين أعضاء اللجنة.

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