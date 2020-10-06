«الهيئة» تنظّم ندوة حول التسامح في بيئة العمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت لجنة التسامح في بيئة العمل بالهيئة العامة للرياضة ندوة حول التسامح والتعايش في بيئة العمل عن بُعد، تضمنت قيم التسامح وأثرها على بيئة العمل ضمن خمسة محاور رئيسة، هي: مفهوم التسامح، أهمية التسامح، التسامح مع الذات، أهمية التسامح الوظيفي، الانتماء والولاء الوظيفي.

وقال بيان صحافي: «تأتي الندوة التي قدمها المحاضر فهد هيكل، في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة على تعزيز وتعميق قيم التسامح والحوار والتعايش في بيئة العمل، وتجسيداً لأهمية التسامح».

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