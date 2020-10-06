«الهيئة» تنظّم ندوة حول التسامح في بيئة العمل

فهد هيكل. من المصدر

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

نظّمت لجنة التسامح في بيئة العمل بالهيئة العامة للرياضة ندوة حول التسامح والتعايش في بيئة العمل عن بُعد، تضمنت قيم التسامح وأثرها على بيئة العمل ضمن خمسة محاور رئيسة، هي: مفهوم التسامح، أهمية التسامح، التسامح مع الذات، أهمية التسامح الوظيفي، الانتماء والولاء الوظيفي.

وقال بيان صحافي: «تأتي الندوة التي قدمها المحاضر فهد هيكل، في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة على تعزيز وتعميق قيم التسامح والحوار والتعايش في بيئة العمل، وتجسيداً لأهمية التسامح».

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