خورفكان يستعد لإشهار فرق في التايكواندو والكاراتيه وركوب الخيل

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، سالم النقبي، عن توجه النادي لدعم الرياضات الفردية والجماعية من خلال اعتماد رياضات جديدة، مثل التايكواندو والكاراتيه وركوب الخيل مستقبلاً.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ندرك أن الطريق الأقصر لتحقيق الانجازات هو الارتقاء بالألعاب الجماعية والفردية، ونعمل على ألّا ندخر جهداً في التعاقد مع خيرة المدربين والاداريين والأطقم الطبية الماهرة، بجانب الحرص الشديد على توفير الأدوات الرياضية المساعدة في ممارسة كل لعبة، واستكمال النواقص التي يمكن أن تتسبب في تقليل اهتمام اللاعبين وتراجع رغبتهم في ممارسة الرياضات الجماعية أو الفردية».

وأوضح: «البنية التحتية للنادي تساعد على إشهار الرياضات الفردية والجماعية مع وجود عدد كافٍ من الملاعب التي يمكن أن تمارس عليها كل الرياضات الجماعية والفردية، وهي كافية لمزاولة النشاط الرياضي المتعدد، سواء كان ذلك بالصالة المغلقة أو الملاعب الخارجية، ولكن لا يمنع ذلك من العمل على الإضافة وزيادة وتنوع الميادين بغرض زيادة الاستيعاب في ظل رؤيتنا لإضافة ألعاب جديدة بالنادي، واستقطاب أكبر عدد من اللاعبين بمدينة خورفكان».

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