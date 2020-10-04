3 صفقات بارزة تراوح مكانها في «الميركاتو الأوروبي»

المصدر: حميد نعمان - دبي

اشتد السباق بين الأندية الأوروبية خلال الساعات الماضية لحسم بعض الصفقات قبل إغلاق سوق الانتقالات، والذي حدد له الاتحاد الأوروبي 5 الجاري. ولاتزال بعض الصفقات البارزة تراوح مكانها وحائرة بين مجموعة من الأندية، لعل أبرزها على الإطلاق ثلاث صفقات تتعلق بنجم فريق ليون الفرنسي، الجزائري الأصل حسام عوار، وكذلك الفرنسي عثمان ديمبلي نجم هجوم فريق برشلونة، وأيضاً الإنجليزي جادون سانشو الموهبة الأبرز في فريق بروسيا دورتموند الألماني.

وشهدت الصفقات أمس، دخول ريال مدريد بقوة على خط المفاوضات من أجل الفوز بصفقة حسام عوار وخطفها من أرسنال، بينما كثف مان يونايتد اتصالاته مع برشلونة من أجل عثمان ديمبلي، ومع دورتموند لضم جادون سانشو، وكذلك سعي إنترميلان ونابولي الإيطاليان للفوز بإعارة مدافع تشلسي ماركوس ألونسو، بجانب أسماء أخرى ما تزال مفاوضاتها متعثرة بانتظار اليومين المقبلين.

1 حسام عوار.. مدريد يتقدم السباق

الاسم الأبرز حالياً في سوق الانتقالات الأوروبي، هو الفرنسي حسام عوار (22 عاماً)، ذو الأصول الجزائرية، الذي يتمسك ببقائه نادي ليون، ويرفض التخلي عنه إلا في مقابل 50 مليون يورو. وكان العديد من الفرق الكبرى تطارد اللاعب، بينها يوفنتوس وسان جرمان، وأبرزها أرسنال الذي تقدم بعرض بقيمة (32 مليون يورو) لكنه أقل مما يطلبه ليون.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن ريال مدريد أجرى اتصالاً مباشراً أمس باللاعب من خلال مدربه زيدان، الذي يحاول إقناع اللاعب بالانتقال إلى مدريد، خصوصاً في ظل الإصابات الأخيرة، والغياب الطويل المتوقع للنجم البلجيكي إدين هازارد، حيث يريد الريال أن يستغل حسام عوار لإيجاد التوازن المطلوب في خط الوسط الهجومي، بالنظر إلى الإمكانات الفنية الهائلة للاعب. وكشفت صحيفة «أس» أن الريال بإمكانه إنهاء الصفقة في حال أوصلها إلى 40 مليون يورو، على الرغم من المنافسة الشرسة مع أرسنال.

2 جادون سانشو.. حلم مان يونايتد

يعتبر اللاعب الإنجليزي الشاب جادون سانشو (20 عاماً) الاسم الأبرز المطلوب من قبل الجهاز الفني لمان يونايتد، حيث لايزال يطارد اللاعب منذ صيف 2019، لكن إدارة دورتموند ترفض التخلي عنه بأقل من 120 مليون يورو. وكشف موقع «تيم توك» أن آخر عرض تقدم به النادي الإنجليزي وصل إلى 100 مليون يورو، ويراهن على أن دورتموند لن يرفض هذا العرض كونه الأكبر على الإطلاق في «الميركاتو» الحالي الذي تأثرت أسعاره سلباً بسبب فيروس كورونا.

ويضع مان يونايتد خياراً آخر، هو الفرنسي عثمان ديمبلي، إذ لاتزال الاتصالات مستمرة بين مان يونايتد وبرشلونة من أجل ضم اللاعب سواء بشراء عقده أو على الأقل على سبيل الإعارة. لكن إدارة برشلونة مترددة في السماح للاعب بالرحيل بأقل من 100 مليون يورو. ولجأ مان يونايتد إلى نجمه الفرنسي بول بوغبا لإقناع مواطنه بفكرة الانتقال إلى «أولد ترافورد»، لكن الصفقة لاتزال تراوح مكانها دون أي نتيجة فعلية.

3 ماركوس ألونسو.. مطلوب في إنتر ونابولي

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، ومنها «ذي الصن» أن الاختلاف في وجهات النظر بين المدرب فرانك لامبارد ولاعبه في تشلسي، الإسباني ماركوس ألونسو، قرّب الأخير من مغادرة تشلسي، وسط اهتمام كبير من فريقي إنتر ميلان ونابولي الإيطاليين. وقالت الصحيفة إن الانتقال سيكون على الأرجح عن طريق الإعارة، خصوصاً في ظل عدم رغبة الفريقين الإيطاليين في شراء عقد اللاعب بالكامل، وهو ما تطالب به إدارة تشلسي من أجل السماح له بالرحيل.

وكان اللاعب قد دخل في اشتباك لفظي مع مدربه بين شوطي مباراة وست بروميتش، وكان وقتها الفريق اللندني خاسراً 3-0، قبل أن يعدل تشلسي النتيجة بعد ذلك، لكن اللاعب ساءت علاقته كثيراً بمدربه في الأيام الماضية، وبات الدولي الإسباني (29 سنة) أبرز اللاعبين المرشحين بقوة لمغادرة إنجلترا خلال الساعات المقبلة، بانتظار اكتمال المفاوضات سواء مع إنتر أو نابولي.

زيدان اتصل شخصياً بحسام عوار ذي الأصول الجزائرية لإقناعه بالانتقال إلى مدريد.

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