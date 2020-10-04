جمعية الإعلام الرياضي تنعى عماد عثمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نعت جمعية الإعلام الرياضي الزميل الإعلامي عماد عثمان، الذي وافته المنية أول من أمس، وتقدمت في بيان بصادق المواساة القلبية إلى أسرته وأسرة الإعلام الرياضي في الدولة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ولدى الإعلامي الراحل عماد عثمان مسيرة حافلة بالعطاء والتميز في مجال الإعلام، إذ عمل الفقيد في مؤسسات إعلامية عدة في الدولة، من بينها جريدة «الخليج»، قبل أن ينتقل إلى العمل في قناة دبي الرياضية.

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