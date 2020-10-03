المصدر: الامارات اليوم

اعتذار

اعتذر نادٍ مختص بالرياضات الفردية من استضافة وتنظيم بطولة دولية كبرى، على الرغم من توافر عناصر تنظيمها، بسبب قناعته بعدم القدرة على الفوز بالميداليات.

جمهور

يعوّل نجم عربي انضم إلى أحد أندية المحترفين على عودة الجمهور للحضور في مدرجات المباريات الرسمية، ليتسنى لأبناء جاليته دعمه وتشجيعه في مسيرته الكروية.

مدرب

أكد حارس مرمى لنادٍ محترف عدم استفادته من مدرب الحراس، لكنه لا يستطيع الإبلاغ عن ذلك خشية وصول الخبر للمدرب، ما يحرمه فرصة المشاركة مستقبلاً.

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