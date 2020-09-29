اعتماد 13 نوفمبر لانطلاق دوري الدرجة الأولى

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2020-2021 بدءاً من 9 أكتوبر المقبل بمباريات التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى بطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، بينما ينطلق دوري الهواة في 13 نوفمبر. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة سيف المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد الحتاوي وجمعة العبدولي ويحيى المطروشي أعضاء اللجنة، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات والتسجيل ومحمد علي النقبي رئيس قسم المسابقات.

واعتمدت اللجنة 7 نوفمبر لختام تصفيات تمهيدي الكأس، بينما يقام دور الـ16 في 5 و6 ديسمبر، وربع النهائي في 21 و22 من الشهر نفسه. أما بالنسبة لمسابقة دوري الهواة فتنطلق في 13 نوفمبر، وتنتهي في 24 أبريل من العام المقبل.

واعتمدت اللجنة أيضاً نتائج الاختبار التقييمي الذي عقدته للمراقبين والمنسقين عقب انتهاء ورشة العمل التي نظمتها اللجنة يومي 7 و 8 سبتمبر والتي شهدت مشاركة 38 مراقباً ومنسقاً بينهم مراقبين اثنين مستجدين. وتقرر إيقاف تدريبات فرق الأشبال تحت 12 سنة ومدارس الكرة في جميع الأندية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر حتى إشعار آخر.

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