غوارديولا يؤكّد غياب أغويرو عن سيتي شهرين

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أكد مدرب فريق مان سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، أن موعد عودة المهاجم سيرجيو أغويرو سيتأخر لشهرين، بعد أن غاب عن الفريق منذ إصابته في الركبة، يونيو الماضي. وغاب النجم الأرجنتيني عن آخر 12 مباراة للسيتي في موسم 2019-2020. وقال غوارديولا، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن أغويرو (32 عاماً) سيغيب عن أول شهرين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لم يتدرب حتى الآن مع الفريق. وأضاف: ربما لن تكتمل لياقته حتى نوفمبر المقبل، نعرف أن الإصابة صعبة.

وأتم المدير الفني لفريق مان سيتي: لم يخض أي حصة تدريبية حتى الآن معنا، وسيرجيو ليس من اللاعبين الذين يستعيدون لياقتهم البدنية سريعاً. غاب لفترة طويلة وربما يحتاج لشهرين حتى يكون جاهزاً لبدء المنافسات.

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