اتحاد التنس يستأنف بطولاته اعتباراً من أول أكتوبر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بحث اتحاد التنس مسودة أجندة الموسم المقبل 2020-2021، مع الأندية والأكاديميات المنضوية تحت مظلته، تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم.

وقال الأمين العام للاتحاد، ناصر المرزوقي: «تقرر استئناف إقامة البطولات الداخلية بداية من الأول من أكتوبر المقبل، بعد استكمال الموافقات الرسمية لعودة النشاط، وستخضع جميع البطولات للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، ولوائح اتحاد التنس وتوصيات الاتحاد الدولي والهيئة العامة للرياضة، والخطوات المتبعة في المجالس الرياضية ذات الصلة بجائحة فيروس (كورونا)»، مؤكداً أن «النجاح الذي حققه تنس الإمارات خلال البطولات الماضية، والخبرة التي يتمتع بها فريق العمل، سيساعدانه على تنظيم بطولات مميزة».

وتابع: «يقوم الآن فريق عمل من اتحاد التنس، بالتعاون مع المجالس الرياضية، بزيارات توعوية وتفقدية للأكاديميات وملاعب التنس، وفقاً للتوجيهات الرسمية»، مبيناً أن الشهر المقبل سيشهد إقامة أول بطولة في الملاعب المعتمدة، وستكون بطولة مجتمعية، وستقام من دون جمهور، وستخضع للبروتوكول الصحي الرسمي بتأمين إجراء الفحوص المطلوبة مقرونة بالنتائج السليمة لجميع المشاركين والمنظمين».

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