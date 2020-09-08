اتحاد الكرة يبحث مع الأندية وضع آلية لمتابعة اللاعبين الدوليين صحياً وبدنياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار وفد اتحاد كرة القدم ممثلاً في النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، يوسف السهلاوي، ومشرف المنتخب الوطني محمد عبيد، ومدرب المنتخب خورخي لويس بينتو، عدداً من الأندية، والتقى بمسؤولي شركات كرة القدم وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية للأندية، وجرى خلال اللقاءات مناقشة كل الأمور الخاصة بتحضيرات الأندية للموسم الكروي الجديد من الناحية الفنية، ووضع آلية مناسبة لمتابعة اللاعبين الدوليين على مدار الموسم، والاطلاع على التقارير الفنية الخاصة ببيانات واحصاءات عن كل لاعب ينضم للمنتخب ومتابعة حالته الصحية والبدنية. وأعلن اتحاد الكرة، في بيان صحافي، أن هذه الزيارات تأتي من منطلق التعاون المشترك بين اتحاد كرة القدم والأندية، وسعياً لاستمرارية تبادل الأفكار التطويرية الفنية والادارية التي تخدم مصلحة الكرة الإماراتية.

وزار وفد اتحاد الكرة أندية شباب الأهلي، والشارقة، والجزيرة، والوحدة، والنصر.

من جانبه، عقد المدرب بينتو، أمس، في مقر اتحاد الكرة بدبي، اجتماعاً مع مساعديه بحث خلاله وضع التصور الخاص لبرنامج الأبيض للمرحلة المقبلة وفق المستجدات الأخيرة، وأهمها تأجيل انطلاق الموسم الكروي إلى أكتوبر المقبل.

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