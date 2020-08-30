مذكرة تفاهم بين لجنة مكافحة المنشطات والاتحاد العربي للدراجات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت، أمس بدبي، اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والاتحاد العربي للدراجات، مذكرة تفاهم، بحضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي، والدكتورة ريمة الحوسني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. وقالت الدكتورة ريمة الحوسني، في تصريح صحافي، إن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين اللجنة واتحاد رياضي، ومن شأنها أن تسهم في فتح الطريق أمام الاتحادات الأخرى، للاستفادة من الجوانب التخصصية للجنة في مكافحة المنشطات. وأضافت: الاتفاقية تدعم التعاون المشترك، وسبل التدريب والتثقيف والتعليم المستمر للرياضيين والكوادر الفنية، حول مكافحة المنشطات. وتابعت: سيتم الإعداد، قريباً، للقاء شامل مع الاتحادات الرياضية واللجنة، لبدء مرحلة جديدة من التطور.

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