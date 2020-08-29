«خطواتنا معاً» تقترب من المحطة الأخيرة وتصل إلى 45 مليون خطوة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اقتربت مبادرة تحدي «خطواتنا معاً»، التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي، برئاسة الوزيرة شما المزروعي، وزيرة دولة للشباب، من محطتها الأخيرة، حيث يتبقى يوم على ختام المبادرة التي انطلقت في 19 الجاري، وتستهدف بلوغ 52 مليون خطوة. وقبل اليوم الختامي حققت المبادرة 45 مليون خطوة، وباتت تفصلها سبعة ملايين خطوة عن الرقم المستهدف. وتدعم المبادرة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية، كما تأتي ضمن الاحتفال بمرور 52 عاماً على انطلاق الحركة الأولمبية سنة 1968.

وشهد اليومان الأخيران من التحدي إقبالاً كبيراً من نجوم الرياضة الإماراتية، وإلى جانب المشاركات الخارجية. وعبّر القائمون على التحدي عن سعادتهم باقتراب الوصول إلى رقم الـ52 مليون خطوة، إضافة إلى تنوع أعمار المشاركين، ووعي الجميع بالمبادرة الإنسانية.

ودعت سباحة نادي الوصل، ندى الغندور، الجميع إلى المشاركة، وعبّرت عن سعادتها بدعم التحدي. بينما قال زميلها عمر الحمادي إنه «شارك في تحدي خطواتنا معاً لدعم إخواننا من أصحاب الهمم».

وقالت بسمة الحبسي، من قسم مجالس الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب، إنه من منطلق المشاركة المجتمعية، جاءت مشاركة أعضاء المجالس التابعين للمؤسسة كجزء مهم من دعم تحدي خطواتنا. بينما قالت ديما ظاهر، أخصائي الصحة والتغذية في مستشفى دانة الإمارات: سعيدون وفخورون جداً بمشاركة 30 موظفاً من المستشفى، منهم أطباء وأخصائيون وموظفون آخرون.

ملايين من الخطوات متبقية قبل يوم من الختام، لتحقيق الـ52 مليون خطوة المستهدفة.

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