بن سنان.. رياضي متعدد المواهب

المصدر: الامارات اليوم

يتطلع حامل برونزية العالم لبناء الأجسام، عبدالله مبارك بن سنان، إلى استثمار خبرته الدولية، وتعميمها على الرياضات الأخرى التي يتقنها. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع لأن أكون رياضياً متعدد المواهب، إذ أتمتع بإمكانية مميزة في الجري مسافات طويلة، ورياضات الرمح، ورمي الجلة، لكنني أجد نفسي أقرب للتميز في الرماية إلى جانب بناء الأجسام، وسأكون سعيداً بالإسهام في تعزيز ذلك، خدمةً للرياضة الإماراتية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news