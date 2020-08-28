إعادة تشكيل مجلسي إدارة «دبي لسباق الخيل» و«نادي الفروسية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، أمس، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (17) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة «نادي دبي لسباق الخيل» برئاسة سعيد بن حميد الطاير، وعُضويّة: محمد أحمد الشحي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك بوعميم، وعبدالواحد محمد الفـــهيـم، ومحمد يوسف سليمان.

وأصدر سموه القرار رقم (18) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفُروسيّة، برئاسة سعيد بن حميد الطاير، وعُضويّة: محمد أحمد الشحـي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك بوعميـم، وعبـدالواحـد محمد الفـــهيـم، ومحمد يوسف سليمـان، بالإضافة إلى مُدير عام نادي دبي للفروسية. ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.

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