محمد بن راشد يُصدر قرارين بإعادة تشكيل مجلسي إدارة "نادي دبي لسباق الخيل" و"نادي دبي للفروسية"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (17) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة "نادي دبي لسباق الخيل" برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعُضويّة: محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك محمـد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفـــهيـم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمان.

كما أصدر سموه القرار رقم (18) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفُروسيّة برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعُضويّة: محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحـي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك محمـد بوعميـم، وعبـدالواحـد محمد الفـــهيـم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمـان، بالإضافة إلى مُدير عام نادي دبي للفروسية. ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.

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