ورشة عمل الموسم الجديد تختتم فعالياتها بنظام التقارير الرقمية

المصدر: الإمارات اليوم

اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة انطلاق الموسم الرياضي 2020-2021، والتي نظمتها رابطة المحترفين "عن بعد" على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 200 شخص من ممثلي الأندية، ومسؤولي المباريات بهدف تعريف العاملين في المباريات على أبرز المستجدات والتعديلات الخاصة بلوائح المسابقات. وشهد اليوم الختامي التعريف بنظام التقارير الرقمية، حيث قدم ضابط أول العمليات الرياضية بالرابطة محمود عزالدين شرحا عن التقارير الإضافية التي أضافتها الرابطة في الموسم الجديد عن طريق تطوير وتفعيل مهام مسؤولي المباريات في الأندية والأمور التحضيرية الخاصة بالمباراة، قبل وقت كافٍ من موعد إقامة المباراة، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ومن شأنها الارتقاء بالعمليات التنظيمية للمباريات، تطوير الكوادر، تقليل المخالفات وغرامات ضبط الجودة وإنجاح العملية التنظيمية بين جميع العناصر المشتركة.

وتلا ذلك شرح تفصيلي وتدريب لمسؤولي المباريات على آلية استخدام النظام وآلية ملء التقارير، قدمه مدير تقنية المعلومات بالرابطة أفضل أحمد. واختتمت فعاليات اليوم بجلسة نقاش شهدت تفاعلاً كبيراً من مسؤولي المباريات في الأندية الذين عبروا عن استحسانهم لنظام التقارير الرقمية الجديد ودوره في تسهيل دور المسؤولين في تنظيم المباريات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news