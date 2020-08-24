مدربون: السلة الإماراتية جنت فوائد فنية من جائحة «كورونا».. ولم تستغلها مالياً

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد مدربو أندية السلة الإماراتية للرجال والسيدات، أن فوائد فنية جنتها «سلة الإمارات» جراء أزمة جائحة «فيروس كورونا» التي طالت الساحة العالمية، تمثلت في القدرة على إبرام تعاقدات مع محترفين أجانب يتمتعون بمستويات فنية عالية، وبالرواتب والميزانيات ذاتها التي رصدت الموسم الماضي لإبرام مثل هذه التعاقدات.

وقال المدير الفني لفريق الشارقة، والمدرب السابق للمنتخب الوطني، عبدالحميد إبراهيم، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه رغم الوفرة التي فرضتها الجائحة على صعيدي الكم والنوع، وأتاحت الفرصة لأندية الإمارات في إبرام تعاقدات مع محترفين بمستويات فنية أعلى قادتهم سابقاً للعب في دوريات متطورة حول العالم، إلا أن منظومة سلة الإمارات التي تستكمل دوري الموسم الجاري في سبتمبر المقبل، لم تنجح في استغلال تداعيات الأزمة بالشكل الصحيح، خصوصاً على صعيد إمكانية خفض الميزانيات والقيم المالية لتلك الصفقات».

وأوضح: «استغلال الجائحة اقتصر على الجانب الفني فقط»، وأضاف: «الأزمة الاقتصادية التي فرضتها الجائحة وألقت بظلالها على مختلف القطاعات حول العالم ومنها الجانب الرياضي، دفعت بكم كبير من المحترفين الأجانب للبحث عن دوريات وتحديات جديدة، ومن وجهة نظري كان بالإمكان إيجاد المواءمة المطلوبة بين أن تتم تلك التعاقدات مع أسماء محترفين بمستويات فنية عالية، وبين السعي إلى تحقيق خفض أكبر في الميزانيات».

من جهته، أكد المدير الفني لفريق النصر، المصري أحمد عمر، أنه لا تغيير على القيم المالية المدفوعة لإبرام التعاقدات من قبل الأندية خصوصاً المنافسة على اللقب، وإنما مع الحصول على خيارات نوعية من التعاقدات خصوصاً مع محترفين يتمتعون بخبرات الدوريات الأوروبية.

وقال عمر: «سجلت الفترة الأخيرة، نجاح العديد من أندية الدولة، في استغلال تداعيات (كورونا) التي فرضت صعوبات على سفر وتنقل اللاعبين المحترفين حول العالم، وتوقف النشاط الرياضي في الدوريات الكبرى، وكشفت التعاقدات الأخيرة نجاح أندية الإمارات في استقطاب أسماء محترفين لم يسبق لهم التواجد في الدوريات العربية، ويتمتعون بخبرات الدوريات الأوروبية الكبرى، بالصورة ذاتها لتعاقد النصر أخيراً مع الأميركيين ميشيل يونغ القادم من الدوري الفرنسي، ومواطنه تشارلز روديلز الذي شارك في الدوري الإسباني بجانب تجاربه الاحترافية في الدوريات التركية واليابانية والفلبينية والكورية الجنوبية».

وأضاف: «الأمر ذاته ينطبق على شباب الأهلي الذي تعاقد مع مايك زاكير جون (30 عاماً) الذي يعد أول لاعب ألماني يتواجد في الدوري الإماراتي، والبالغ طوله (210 سنتيمترات)، ويمتلك مقومات فنية رفيعة، سواء باللعب مع منتخب بلاده الذي شارك في نهائيات أمم أوروبا عام 2013، أو باللعب في الدوري الألماني».

بدورها، قالت مدربة سيدات نادي النصر، والمدربة السابقة للمنتخب الوطني للسيدات السورية هلا شحادة، إن: «أندية السيدات من أكبر المستفيدين من أزمة (كورونا)، في ظل الوفرة في أعداد اللاعبات المحترفات ذات المستوى العالي، الساعيات لإيجاد أندية يلعبن في صفوفها، خصوصاً بعد توقف العديد من الدوريات الكبرى حول العالم جراء الإجراءات الاحترازية وتوقف النشاط الرياضي فيها».

وأوضحت: «أغليية اندية دوري السيدات في الدولة، كانت تعاني خلال الموسم الماضية، في القدرة على إبرام تعاقدات مع محترفات يقدمن الإضافة للفريق، أو حتى مع لاعبات يقبلن الوجود في دوري سيدات تقتصر المشاركة فيه على عددٍ محدود من الأندية، إلا أن توقف النشاط الرياضي في دوريات السلة النسائية في عدد من الدول حول العالم، أتاح خيارات واسعة من اللاعبات المحترفات اللواتي يتمتعن بمستويات فنية عالية، ويتطلعن لإبرام تعاقدات تتيح لهن الاستمرارية في اللعب، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة القوة التنافسية في دوري سيدات الإمارات». أما المدير الفني لقطاع كرة السلة، مدرب فريق البطائح، المصري إمام عبدالبديع، فقال: «زيادة عدد الأندية، والسماح لكل نادٍ في التعاقد مع محترفين اثنين من الأجانب، جعلا سوق التعاقدات في السلة الإماراتية، أكثر اتساعاً، الأمر الذي فرض احترامه على وكلاء اللاعبين في الحرص على إتمام صفقات تعاقد مع محترفيهم بالقيم الحقيقة، وهو ما أكدته التعاقدات التي سجلت على مدار الموسمين الماضي والحالي، والتي شهدت تصحيحاً للأسعار، وتسجيل تراجع بنسبة 30 إلى 40% عما كان يطلبه اللاعبون حين كانت تقتصر المنافسة في دوري السلة على خمسة أندية فقط».

وأكمل: «التعاقدات الأخيرة للأندية جاءت بقيم الميزانيات المرصودة ذاتها في الموسم الماضي، وكشفت عن الجانب الإيجابي الذي جنته سلة الإمارات من أزمة (كورونا)، عبر التعاقد مع محترفين بمواصفات فينة أعلى بالقيم المالية للرواتب السابقة التي دفعتها الأندية، بجانب تواجد أسماء أجانب لم يسبق لها اللعب في المنطقة، أو حتى التفكير سابقاً باللعب في دوري الإمارات».

• صعوبات التنقل والسفر وتوقف بطولات كبرى أسهما في إقبال اللاعبين الأجانب على دوري السلة الإماراتي.

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