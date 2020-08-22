المصدر: الامارات اليوم

شارة

ظهر مدافع الوصل، عبدالرحمن صالح، للمرة الأولى بقميص الوصل، بعد 10 أشهر غاب بسببها عن تشكيلة فريقة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الماضي، إذ ارتدى اللاعب شارة القيادة تكريماً لعودته مرة أخرى إلى الملاعب.

مدرب

تتحدث الأوساط الرياضية عن أن مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي الكبيرة، تراجعت أسهمه في الفترة الأخيرة، بسبب تأثير مساعديه الأجانب عليه في الخيارات الفنية والأمور التكتيكية لفريقه في المباريات.

تجاهل

تجاهل اتحاد لعبة جماعية في نظامه الأساسي، الذي تمت المصادقة عليه أخيراً، التطرق إلى المادة 46 من اللائحة الاسترشادية التي عممتها الهيئة العامة للرياضة سابقاً، والتي تنص على عدم ترشح أي رئيس أو عضو مجلس إدارة لأكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين.

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