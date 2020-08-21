«تحدي الثلج» في دبي 25 سبتمبر المقبل

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، وشركة «ماجد الفطيم»، عن تنظيم تحدي الثلج بدبي، في 25 سبتمبر المقبل، في نسخة جديدة وحواجز متنوّعة يراوح عددها بين 22 و24 عائقاً، تشكل قمة التشويق والتحدي في هذا الحدث السنوي المرتقب، الذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار بين 15 و60 عاماً في «سكي دبي» بـ«مول الإمارات».

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس: «يتواصل التسجيل في هذا الحدث، من خلال الموقع الإلكتروني www.premieronline.com حيث سيتم غلق باب التسجيل في 19 من سبتمبر المقبل للانتهاء من إجراءات المشاركة في الحدث، الذي ستتم فيه مراعاة إجراءات السلامة والتباعد، وفق التعليمات الخاصة من الجهات الرسمية، لضمان نجاح التنظيم وسعادة المشاركين في هذه النسخة من الحدث، الذي انطلق للمرة الأولى عام 2009، وواصل النمو خلال السنوات الماضية واستقطب مزيداً من المشاركين الذين ينتمون إلى مختلف الجنسيات، التي بلغ عددها 28 دولة في نسخة عام 2019، وحث مجلس دبي الرياضي الراغبين في المشاركة إلى الإسراع بالتسجيل قبل غلق باب التسجيل، أو الوصول إلى العدد المستهدف من المشاركين».

وأضاف: «سيحصل جميع الفائزين على ميدالية النهاية، بعد أن يعيدوا شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما سيحصلون جميعاً على قميص تحدي الثلج التذكاري، ولن تكون هناك جوائز أو مراسم تتويج للفائزين».

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