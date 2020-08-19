الزعابي: رفعنا سقف التطلعات لتكون فرق اتحاد كلباء في الواجهة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، الدكتور خالد الزعابي، عن اعتماد خطة فنية شاملة، تهدف إلى النهوض بقوة في الألعاب الفردية والجماعية في النادي، تتضمن بناء فرق قوية قادرة على المنافسة وإحراز الألقاب والكؤوس بشكل تصاعدي، مؤكداً أن الموسم المقبل سيكون حافلاً بالعطاء والعمل الهادف لتحقيق خطة النادي الاستراتيجية، وتعزيز النجاحات التي حققها فريق الجودو محلياً وعلى المستويين العربي والقاري.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «رفعنا سقف التطلعات في الرياضات الجماعية والفردية وكرة قدم الصالات، والهدف هو رفد المنتخبات الوطنية بلاعبين موهوبين ومميزين، قادرين على أن يكون لهم دور مؤثر في دعم الرياضة الإماراتية، ونتطلع في اتحاد كلباء للنهوض والتميز بالرياضات الفردية، وهي الشطرنج بالتعاون مع نادي الشارقة للشطرنج، ورياضات التايكواندو والكاراتيه والجودو بالتعاون مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس».

موضحاً: «نستعين بشكل دائم بخبراء مجلس الشارقة الرياضي في الأمور الفنية، لما يتمتع به من خبرة يمكنها تسريع تطبيق الخطط الفنية والمضي بالنجاح، ونبحث بشكل دائم للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في النهوض بالرياضات الفردية والجماعية للاستفادة منها في فرق النادي».

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