كأس رئيس الدولة للخيول في ضيافة روسيا وبلجيكا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف روسيا، اليوم، المحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين، في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي، امتداداً للمكانة التاريخية للكأس، التي تعد أهم سلسلة سباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم.

وقال بيان صحافي: «يتنافس في لقب الكأس 12 خيلاً، تمثل نخبة المرابط والإسطبلات ومزارع الإنتاج الروسي، في السباق الذي يقام ضمن فئة (جروب 1) لمسافة 1800 متر، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ قيمته 50 ألف يورو).

في المقابل، تحتضن مملكة بلجيكا في مضمار وارجيم يوم غدٍ، المحطة الرابعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية وسط مشاركة 12 خيلاً، في السباق الذي يقام لمسافة 1600 متر «جروب 3»، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو.

وتواجه خيول الإمارات التحدي البلجيكي، بمشاركة «بلقيس» المنحدرة من نسل مهاب لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب توماس ديميولت، وقيادة الفارس يوريتز مينديزابال، و«فرحة» ابنة السعودي لإسطبلات شادويل، تحت إشراف المدرب جيمس أوين، والفارس ستيفان بريوكس، إلى جانب «سيرانو دي كايرو» لفيصل الرحماني، بإشراف نيلسون كاميلا، والفارس شافيز إليون.

من جهته، أشاد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر اليبهوني، بتواصل السباقات وتنظيم المحطتين الثالثة والرابعة في روسيا وبلجيكا، رغم كل التحديات والظروف المصاحبة للمرحلة الراهنة.

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