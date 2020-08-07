علي الرئيسي يخطط للحلم الأولمبي

المصدر: الامارات اليوم

قال لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس علي الرئيسي إنه يخطط للتألق مستقبلاً في الألعاب الأولمبية، ويعتبر البطل الأولمبي الأردني أحمد أبوغوش قدوة له في تدريباته. وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «أبوغوش نموذج للاعب المثابر، وأتمنى أن أصل لمستواه الفني». يذكر أن الرئيسي من أبرز المواهب الإماراتية في التايكواندو، وقد سبق له إحراز خمس ميداليات، من أبرزها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولات مهمة، بجانب ميدالية برونزية في بطولة الفجيرة الدولية.

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