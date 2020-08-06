رياضيون: حاجة المنتخب إلى حصد 12 نقطة تتطلب وجود مبخوت وتيغالي في الهجوم

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد رياضيون أن حاجة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف وحصد الـ12 نقطة المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 تتطلب من المدرب الجديد للمنتخب، الكولومبي خورخي لويس بينتو، اعتماد طريقة لعب هجومية، مع عدم إغفال الجانب الدفاعي، من خلال الاعتماد على علي مبخوت وسيبستيان تيغالي كرأسي حربة في الخط الأمامي، مع وجود كل من عمر عبدالرحمن وليما وخلفان مبارك كصناع ألعاب مميزين، وكذلك في حال انضم كايو في الفترة المقبلة، مؤكدين أنه بإمكان بينتو تطبيق أكثر من طريقة لعب بينها 4-4-2، معتبرين أن فرصة المنتخب في التأهل للدور الثاني رغم أنها صعبة الا أنها ليست مستحيلة في حال نجح المدرب في كيفية التعامل مع المباريات المتبقية دون أي تفريط في أي نقطة وعدم الاستهانة بالمنافسين واحترامهم، لافتين إلى أن المدرب بينتو يحتاج إلى مجهود مضاعف بنسبة 150% حتى يتمكن من إيصال فكره للاعبين وهضم الأسلوب الفني الذي يطبقه، خصوصاً أن الفترة المتبقية التي تفصل المنتخب عن خوض مبارياته الرسمية اعتباراً من أكتوبر المقبل، تُعد قصيرة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «الاعتماد على الثنائي علي مبخوت وتيغالي في الهجوم يمثل الورقة الرابحة، خصوصاً أن كليهما يجيد تسديد الأهداف، وظلا يتنافسان على لقب هداف الدوري الإماراتي خلال السنوات الأخيرة». ويخوض المنتخب معسكراً خارجياً في صريبا خلال الفترة من الخامس إلى 23 الجاري استعداداً للمباريات الأربع المتبقية في التصفيات، في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ويحتل الأبيض المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد ست نقاط حصل عليها من فوزين على كل من ماليزيا وإندونيسيا فيما خسر أيضاً في مباراتين أمام فيتنام وتايلاند.

واعتبر مدرب المنتخب الوطني السابق الدكتور عبدالله مسفر، أن المدرب بينتو سيختار طريقة اللعب الأنسب حسب العناصر التي تم اختيارها للمنتخب، معتبراً أن المدرب في حال اطلع على فيديوهات كثيرة للاعبين خلال مبارياتهم السابقة فإنه سيكون قد كوّن فكرة جيدة عنهم، وبإمكانه أن يكوّن سريعاً فكرة عن المنتخب بعد الاطلاع على أساليب اللعب التي تناسب طريقة المنتخب. وأضاف: «هناك طرق لعب عدة بإمكان بينتو اللجوء إليها مثل طريقة 4-4-2 و4-2-3-1»، مشدداً على أهمية دور الإعلام في طرح النقاط الإيجابية التي يمكن أن تخدم المنتخب في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة نادي النصر واللاعب الدولي السابق عبدالرحمن محمد، أنه رغم أن كل مدرب له خطة واستراتيجية معينة للسير عليها الا أنه لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في الخطة والطريقة التي سيلعب بهما المنتخب في عهد المدرب الكولومبي بينتو، لافتاً إلى أن بينتو بحاجة إلى مضاعفة جهده مع المنتخب بنسبة تصل إلى 150% ليتمكن من التعرف أكثر على اللاعبين.

وأضاف: «بينتو بحاجة إلى دراسة المنتخب أكثر عن قرب، وكذلك بحاجة للعب مباريات ودية كثيرة، وأن يشاهد مباريات سابقة للمنتخب حتى يصل بسرعة إلى الأهداف التي يريدها وخلق التوليفة المناسبة التي سيلعب بها».

وتابع: «نظراً لحاجة المنتخب إلى تسجيل الأهداف لحصد الـ12 نقطة المتبقية في التصفيات، فإن المنتخب بحاجة إلى اللعب بطريقة هجومية من خلال الاعتماد على تيغالي ومبخوت كرأسي حربة، مع وجود صناع لعب على مستوى عالٍ مثل عموري وليما وخلفان مبارك وعبدالله رمضان».

بدوره شدد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق خالد عبيد، على أنه في ظل وجود هذه النخبة من اللاعبين فإن الخيارات متاحة أمام المدرب، علاوة على أن وجود تيغالي وليما إضافة جديدة قوية للمنتخب.

واعتبر خالد عبيد أن الحلقة الأضعف في المنتخب تكمن في خط الدفاع، نظراً إلى وجود تفاوت في أعمار اللاعبين بين 22 إلى 35 سنة ما يصعب عملية التجانس بينهم، وكذلك وجود تفاوت في المجهود، فضلاً عن أن اللاعبين كبار السن في الدفاع لا يمكنهم العطاء بالمردود نفسه خلال 90 دقيقة، معتبراً انه ليس هناك أي مشكلة في خطي الوسط والهجوم، كون أن الخيارات متاحة.

وشدّد خالد عبيد على أهمية التوازن بين الدفاع والهجوم، بجانب أنه على المدرب أن يختار الأنسب في كيفية التعامل مع منافسيه حسب إمكانات اللاعبين.

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