انطلاق موسم التنس في بداية أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد التنس عن موعد انطلاق منافسات الموسم المقبل 2020-2021، وذلك في الأول من أكتوبر المقبل، وبأجندة جديدة سيتم اعتمادها وفقاً لتوجيهات الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة بحيث يضم عدداً من البطولات وفقاً للخطة الفنية للاتحاد، بالتعاون مع المجالس الرياضية، وعدداً آخر من البطولات الدولية وبالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي للتنس.

وأكد الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، في بيان صحافي، أن اللجان العاملة في الاتحاد أنجزت استعداداتها بشكل استباقي وبما يليق والنقلة النوعية لتنس الإمارات، مشيراً إلى أن برنامج تنس المستقبل سيكون في واجهة البرامج الحيوية التي سيقوم باستئنافها اتحاد التنس للأهمية وللمكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية. وأضاف: «أسهم تفهّم أولياء أمور اللاعبين وحرص المدربين وتعاون الأكاديميات في أن يكون اتحاد التنس في واجهة الاتحادات التي عادت لممارسة رياضتها، والتي ستدشن إقامة المنافسات، وتزامناً مع الدور المهم لمجلس دبي الرياضي الذي اسهم بإعادة الروح للنشاط الرياضي بقوة، وبالتعاون المثمر لأكاديميات التنس المعتمدة في الدولة ودورها في عودة نموذجية لممارسة التنس، بما يمهد لانطلاق منافسات وبرامج الموسم الرياضي الجديد بشكل مميز».

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