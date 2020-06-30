المصدر: الامارات اليوم

ريجيكامب

كشفت صحيفة «برو سبورت» الرومانية عن أن مدرب الوصل، لورينت ريجيكامب، عقد اجتماعات مع زوجته وابنته لترتيب أوراق نادي هيرمنتشاد الروماني الذي باتت تمتلكه زوجته أنا ماريا، مشيرة إلى أنه يمنح النادي استشارته في اختيار المدرب الجديد للفريق.

دورة

وجّه اتحاد كرة القدم دعوة للراغبين في الانضمام إلى جهاز التحكيم بالتسجيل في دورة الحكام التي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 الجاري، علماً أن الدورة ستكون بنظام الاتصال المرئي عن بُعد لمدة ساعتين يومياً، ويشترط في المتقدم أن يكون مواطناً، وأن لا يزيد عمره على 25 عاماً.

غضب

سيطرت حالة من الغضب الشديد على لاعب دولي بارز في أحد أندية دبي، لعدم قيام ناديه بتمديد عقده، كما تم الاتفاق على ذلك منذ فترة، وما زاد من غضب اللاعب أن ناديه مدّد عقد أكثر من لاعب في الأيام الماضية دون أن يتم التواصل معه لإعلان تجديد العقد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news