المصدر: الامارات اليوم

أروابارينا

أثنى مغردون على قرار إدارة الشارقة بتسوية قضية عقد المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، من خلال فسخ عقده بالتراضي وإعلان ذلك رسمياً، واصفين تعاملها مع القضية بالشفاف، منتقدين في الوقت ذاته قرار الإدارة السابقة بالتعاقد مع المدرب وإخفاء الأمر.

برنامج

تجاهل مرشح لتولي منصب رئاسة اتحاد لعبة جماعية، اهتمام وسائل الإعلام بمعرفة الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، بعدما أكد أنه سيتم الإعلان عنه فقط قبل وقت قصير من انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات، لإبقاء البنود بعيدة عن متناول المنافسين المحتملين.

مينديز

علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب البرازيلي رونالدو مينديز يترقب تحديد مصيره مع الوصل وإمكانية إعادة قيده في الموسم المقبل من عدمه، أو منحه الفرصة للانتقال إلى فريق آخر، خصوصاً أن ريجيكامب يفضل التعاقد مع أجنبي رابع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news