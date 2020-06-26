صامويل روزا.. يتدرّب بالكرة على «طاولة تنس»

المصدر: الامارات اليوم

ابتكر المحترف البرازيلي في صفوف فريق النصر والمعار إلى نادي حتا، صامويل روزا، أسلوباً جديداً في تدريباته المنزلية، بعد أن نشر على حسابه في «إنستغرام» شريط فيديو، يظهره وهو يمارس كرة القدم على «طاولة تنس» ذات مواصفات خاصة، وسطح منحنٍ نحو الأسفل عند الأطراف. وعلى هذه الطاولة وبمعاونة من أحد مساعديه، يحاول الرفع من مستوى ودقة التمرير بلمسة واحدة، والحفاظ على الكرة ضمن مسافة معينة.

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