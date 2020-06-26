المصدر: الامارات اليوم

اتفاق

اتفق نادٍ مع أحد لاعبيه القدامى على تجديد عقده لمدة موسم واحد، كنوع من التكريم، شريطة أن يوافق على راتب شهري قدره 15 ألف درهم.

رفض

تم رفض طلب مدرب أجنبي بإضافة عنصر جديد للكادر الفني، بحجة تدبير النفقات المالية، واقترح مسؤولو النادي أن يتم تصعيد أحد مدربي قطاع الناشئين كحل بديل.

لاعب

استغرب لاعب أجنبي رغبة إدارة ناديه في عدم قيده بقائمة الفريق في الموسم المقبل، رغم تعافيه من الإصابة، مطالباً بتحديد موقفه أو منحه الضوء الأخضر للرحيل.

كوزمين

توجّه المدرب الروماني الشهير، أولاريو كوزمين، إلى استثمار 20 مليون يورو، والدخول ضمن قائمة من الشركاء في بناء فندق سياحي في منتجع «مامايا» الروماني.

وعد

وعد إداري في أحد أندية الإمارات الشمالية المحترفة، جمهوره بتعويض مغادرة نجم الفريق المتميز في الموسم الفائت، بلاعب مؤثر بمهارات أفضل.

تشجيع

يدرس اتحاد لعبة فردية استقطاب الجمهور للتشجيع الافتراضي، في بطولة كبرى سينظمها عن بعد، بأسلوب مشابه للدوريات الأوروبية.

«جروب»

أنشأت إدارة الإعلام في الهيئة العامة للرياضة جروب «واتس أب»، يضم ممثلي وسائل الإعلام، خصوصاً الصحف المحلية، كخطوة جديدة.

لجنة

أثنى صحافيون على التعامل المميز والشفاف من لجنة الانضباط باتحاد الكرة، خلال فترة عملها السابق، قبل انتهاء مدتها القانونية.

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