راشد بن حميد: المؤتمر الرياضي منصة لصياغة حلول وأفكار نيرة تثري كرة القدم

المصدر: منصور السندي محمد أبوإسماعيل - دبي

انطلقت، أمس، أعمال المؤتمر الرياضي الدولي حول مستقبل كرة القدم بعد «كورونا»، الذي نظمه اتحاد كرة القدم، بالشراكة مع رابطة المحترفين، و(ISC)، عن بُعْد، تحت عنوان: «كوفيد - 19 وكرة القدم - كيف تغير شكل المستقبل؟».

شارك في المؤتمر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ونخبة من الشخصيات الرياضية المحلية والعالمية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «إننا، اليوم، نوحد طموحنا لقيادة كرة القدم حول العالم نحو حقبة جديدة بعد (كورونا)، عبر دراسة العوامل والإيجابيات والسلبيات التي نتجت عن هذا الوضع».

وأضاف: «شاهدنا العالم يتحد خلال هذه الجائحة، وهذا يثبت أن التحديات مهما كانت لا يمكن أن تقف عائقاً أمام البشرية، فالجميع يتوحد لمواجهتها»، مشيراً إلى أن «أزمة (كورونا) احتاجت إلى قادة حقيقيين حول العالم، لاتخاذ قرارات مصيرية من شأنها حماية

الشعوب والبشرية جمعاء، وهذا ما شهدناه بالفعل، حيث إن الجميع كان مسؤولاً عن نفسه، وعن من حوله».

وأكد أن «دولة الإمارات تعتبر من أفضل دول العالم في التعامل مع الجائحة، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وهو ما ألهمنا لنتبع النهج نفسه الذي اتخذته قيادتنا الرشيدة في التصدي لهذه الجائحة، ونحاول أن نكون عنصراً مؤثراً في اتحاد كرة القدم لخدمة المجتمع بالكامل».

ووصف المؤتمر بأنه يوفر منصة لصياغة حلول جديدة، وأفكار نيرة تثري كرة القدم في العالم.

وقال: «حرصنا على تسخير جهودنا ومنشآتنا، خلال الأشهر الماضية، للحفاظ على موارد كرة القدم في الدولة من الناحية النظرية والتطويرية، وطورنا خططنا لاحتواء الأزمات والمخاطر لكي تصل إلى أعلى المعايير العالمية، كما وظفنا فرق العمل للتواصل الدائم مع الاتحادين الآسيوي والدولي، وكل الجهات المختصة في الدولة، لمساعدتنا على اتخاذ كل القرارات الحاسمة والضرورية في هذا الوقت العصيب، ويتوجب علينا جمع المعرفة والخبرات كافة، لكي نتخطى معاً هذه المحنة التي تشهدها كرة القدم العالمية».

من جانبه، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إنه يتشرف بحضور هذا المؤتمر الدولي المهم، الذي تنظمه دولة الإمارات، وأوضح: «نجتمع في ظروف استثنائية ووقت عصيب لكرة القدم العالمية، في ظل هذه الجائحة التي تطال العالم، حيث شهدنا انغلاقاً تاماً في العالم ولعبتنا (كرة القدم)، التي تأتي بالفرحة لكل سكان العالم قد أغلقت أيضاً».

وأكد أن «الصحة العامة والأمن لجميع ممارسي اللعبة كانا ولايزالان أولويتنا الأولى، فنحن نرى الضوء الآن، حيث إن فرقنا تعود تدريجياً لممارسة كرة القدم مع عودة الدوريات، وهنا يأتي شعار هذا المؤتمر في مجمله (كوفيد - 19 وكرة القدم)، وكيف سيتغير شكل العالم في المستقبل، بسبب فيروس كورونا».

وقال: «اجتماعنا اليوم عبر الفيديو، عوضاً عن الاجتماع وجهاً لوجه، هو دلالة على أن العالم قد تغير بشكل درامي، واجتماعات الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والكونغرس، ستتحول إلى الاجتماعات المرئية».

وأضاف: «خلال هذه الجائحة، عملنا مع الاتحادات الأعضاء والدوريات والأندية، ونحن على يقين أن بطولات مثل دوري أبطال آسيا وتصفيات المنتخبات الآسيوية سوف تعود»، مشيراً إلى أن ذلك يشكل تمثيلاً جديداً للتعاون بين الاتحاد الآسيوي، والاتحادات الأعضاء، للوصول إلى الوضع الأمثل من التطور والتعاون.

وأكد أن العالم سيتغير، لكن يمكن تغييره إلى وضع إيجابي، عبر التعاون والعمل معاً لننهض مجدداً.

بن هزام: قررنا إلغاء المسابقات حفاظاً على سلامة اللاعبين

أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد بن هزام، أن كرة القدم عموماً، والكرة الإماراتية خصوصاً، تعلمت الكثير جراء أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الإمارات قررت عدم استكمال بطولاتها الكروية، حفاظاً على السلامة العامة للاعبين وأسرهم، وكل العاملين بقطاع كرة القدم.

وقال بن هزام، خلال كلمته في المؤتمر: «تعلمنا الكثير من الأمور والمواقف الصعبة التي مرت علينا، وكان هناك تواصل مهم ومستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي للاطلاع ومعرفة بروتوكول التعامل مع الأزمة الحالية وتفشي فيروس كورونا، بالفعل هناك دول قررت العودة للتدريبات، لكن في الإمارات تم التعامل مع الواقع، وإنهاء البطولة، حفاظاً على السلامة العامة».

وأضاف: «عانينا الكثير من الضغوط بالفترة الماضية، كرة القدم بالتأكيد مهمة لكن صحة العاملين بها والمجتمع أهم، هناك حزن لتوقف كرة القدم الأشهر الثلاثة الماضية، نشعر بأن هناك شيئاً ناقصاً كل يوم، لكن من خلال ورش العمل التي تنظم سنسعى إلى العودة سريعاً إلى كرة القدم بمفهومها المعروف، كرة القدم لها جزء كبير في اقتصاد الدول، من تسويق وجماهير وحقوق بث وبالتأكيد الكل تأثر الفترة الماضية، ونحتاج إلى استراتيجيات مختلفة في الفترة القادمة».

إنفانتينو: الأوضاع الصحية في الإمارات تسمح باستئناف النشاط الرياضي

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، خلال كلمته، أن هذا المؤتمر يعد بادرة جيدة يشكر عليها اتحاد الإمارات لكرة القدم، مشيراً إلى أنه يأمل أن يتناول المؤتمر الشكل الجديد لمستقبل كرة القدم، وكيف نصنع مستقبل ولوائح جديدة للعبة بعد جائحة كورونا.

وأكد أنه يعرف أن الأوضاع الصحية في الإمارات تتحسن، وأن هناك تطوراً ملحوظاً في التعامل مع الجائحة، والأمور في الإمارات تكاد تكون عادية بما يسمح باستئناف النشاط الرياضي عامة، وكرة القدم تحديداً، مشدداً على أنهم يتابعون بانتباه شديد الأوضاع الصحية للاعبين، خصوصاً الذين عادوا إلى الملاعب.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن رصد «الفيفا» مبلغ 150 مليون دولار، لبعض الدوريات والاتحادات، لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف: «نتذكر جميعاً ما حدث في كأس آسيا 2019، التي نظمت بامتياز على أرض الإمارات، وتفاعلنا معها، ونأمل دائماً العودة إلى هذه الأرض الطيبة من خلال الأحداث الرياضية». وأوضح: «سجلنا في (الفيفا) سابقة أولى في تاريخ كرة القدم في هذه اللحظة المهمة، بأن الحياة والصحة تأتيان أولاً، ولأجل هذه الحياة الصحية، فإنه يتوجب علينا اتباع الإجراءات الصحية والبروتوكول، وهناك بروتوكول، وشروط تحدد مسار استئناف اللعبة مجدداً».

سلمان بن إبراهيم:

- «نحن على يقين أن بطولات، مثل: دوري أبطال آسيا وتصفيات المنتخبات الآسيوية، ستعود».

- «الصحة العامة والأمن لجميع ممارسي اللعبة كانا ولايزالان أولويتنا الأولى».

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