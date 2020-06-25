«الشارقة الرياضي» يتابع تطوير الأندية وصيانتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مجلس الشارقة الرياضي، إنه يواصل متابعة أعمال الإنشاءات الجديدة والتطويرية والصيانة في أندية الإمارة الباسمة، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، في تصريحات صحافية: «هدفنا أن تكون الأندية مثالية وآمنة لأبنائنا اللاعبين والمنتسبين، ما ينعكس إيجاباً على أدائهم وعطائهم في مختلف الألعاب وخلق فرص الإبداع والتميز وروح الانتماء للمكان، لذلك يحرص المجلس على متابعة جميع احتياجات ومتطلبات الأندية من خلال فريق عمل قسم متابعة المنشآت الرياضية في إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة على أعلى مستوى من الكفاءة والمتابعات اليومية من أجل تميز دائم للأندية والاستفادة المثلى من الإمكانات المتوافرة فيها، من أجل تهيئة بيئة رياضية مناسبة من أجل رفع راية الرياضة بالإمارة الباسمة وتشريفها على مستويات الألعاب كافة».

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