رسمياً.. تأجيل «مونديال دبي للكاراتيه» إلى 2021

المصدر: جوني جبور - دبي

صادقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للكاراتيه على القرار المتخذ من قبل الاتحاد الإماراتي، المتعلق بتأجيل بطولة العالم في دبي إلى 2021، بعد أن كان من المقرر إقامتها في نوفمبر من العام الجاري.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، أول من أمس، وأقيم بنظام «الاتصال المرئي» عن بعد، بحضور رئيس الاتحاد الدولي الإسباني أنطونيو إسبينوس، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وأعضاء اللجنة، في اجتماع ناقش خارطة طريق الاتحاد الدولي في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا المستجد» على القطاعات الرياضية في العالم بما فيها لعبة الكاراتيه، ومن ضمنها مصادقة اللجنة التنفيذية الدولية على القرار الذي اتخذه الاتحاد الإماراتي الشهر الماضي، بتأجيل مونديال دبي، وأتبع بالمصادقة أيضاً على إعادة جدولة جميع الأعمال والاجتماعات التي كانت ستعقد في دبي على هامش المونديال، وترحيلها لترافق بطولة العالم في موعدها الجديد في نوفمبر 2021.

من جهته أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، في تصريحات صحافية، أن «مصادقة اللجنة التنفيذية على قرار تأجيل بطولة العالم تأتي في إطار الحرص على سلامة الجميع من رياضيين ومسؤولين وجمهور، خصوصاً أن اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي خرج بقرارات تسهم في رسم خارطة اللعبة للفترة المقبلة، منها الموافقة على بروتوكول الصحة والسلامة، الهادف إلى تكيف رياضة الكاراتيه ومنافساتها وتدريباتها مع الظروف الصحية الناجمة عن (كوفيد-19)».

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