المصدر: الامارات اليوم

نيلتون

ذكرت صحيفة «فوتبول باهيانو»، البرازيلية، أن نادي فيتوريا يرغب في إعارة اللاعب البرازيلي نيلتون، مجدداً، لنادي حتا، بعد انتهاء إعارته مع «الإعصار» الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن حتا لم يطلب تمديد إعارة نيلتون، بسبب رغبة فيتوريا في الاحتفاظ بخدماته.

بوصوفة

أكدت صحيفة «لو 360 سبورت»، المغربية، أن لاعب الجزيرة السابق، المغربي مبارك بوصوفة، اختار الانضمام إلى نادي الوداد المغربي، بعدما قرر إنهاء مسيرته الاحترافية في المغرب، خصوصاً أنه خاض العديد من التجارب في روسيا وبلجيكا والإمارات والسعودية.

تعديلات

بث اتحاد كرة القدم، على صفحته الرسمية عبر «تويتر»، فيديو تضمن عرضاً مختصراً لأحدث التعديلات الخاصة بقانون كرة القدم، وهي خمسة تعديلات، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمدها رسمياً، شملت المواد: 1 و10 و11 و12 و14، بجانب بروتوكول الحكم الفيديو المساعد.

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