صحيفة: إلغاء دوري الإمارات هدية لمنتخب ماليزيا

المصدر: جوني جبور-دبي

سلطت صحيفة "نيو سترايتس تايمز" الماليزية، الضوء على قرار إلغاء الدوري الإماراتي، وأكدت أن القرار يصب في صالح المنتخب الماليزي، الذي يستعد للقاء نظيره الإماراتي في أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء المرتقب في أكتوبر، يمثل فرصة جيدة للمنتخب الماليزي لرد خسارته ذهاباً أمام الإمارات بواقع هدفين لهدف واحد، خصوصاً أن "الأبيض" ووفقاً للصحيفة الماليزية، سيحتاج إلى الوقت الكافي لإعادة تأهيل اللاعبين، عقب فترة توقف طويلة للاعبين عن خوض المباريات، والتي اتبعت بالقرار الذي اتخذ الخميس الماضي، بإلغاء دوري الخليج العربي.

كما تساءلت "نيو سترايتس تايمز" عن إمكانية تجمع لاعبي منتخب الإمارات، والتدريب بالشكل الجيد الذي يسمح للاعبين بلوغ الجهوزية المطلوبة قبل استكمال تصفيات تتطلب احمال بدنية عالية، خصوصاً بعد إلغاء الدوري".

ودعمت الصحيفة الماليزية تقريرها، بتصريحات لمدرب المنتخب الماليزي، تان تشانغ هوي، حين قال: "اعتقد ان لدى الاتحاد الإماراتي خطط أخرى لمنتخبهم الوطني بعد إلغاء الدوري المحلي، إذ أن توقف الدوري أو التدريبات يعني ضرورة وجود خطة مناسبة لتجهيز المنتخب"، مشيراً إلى أن هدف منتخب الإمارات هو تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة".

مضيفاً: "لا أستطيع الجزم بإن إلغاء الدوري الإماراتي سيكون مفيداً لنا، اعتقد أن اتحاد الإمارات بات قريباً من تعيين مدرب جديد للمنتخب، مما يعني وجود خطة إعداد قبل استكمال التصفيات".

ويلعب المنتخبين الإماراتي والماليزي ضمن المجموعة السابعة، التي تضم بجوارهما كل من فيتنام، وتايلاند، واندونيسيا، ويحتاج المنتخب الإماراتي إلى تحقيق نتائج إيجابية وعدم اهدار أي من النقاط لضمان التأهل للدور الثالث، خصوصاً أن الأبيض يحتل حالياً المركز الرابع برصيد ست نقاط، بفارق النقطتين عن تايلاند صاحبة المركز الثالث، والثلاث نقاط عن ماليزيا وصيف فرق المجموعة خلف فيتنام المتصدر برصيد 11 نقطة، فيما تحتل اندونيسيا المركز الأخير من دون نقاط.

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