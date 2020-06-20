الجنيبي: المادة 88 تمنح «الرابطة» الحق في إلغاء الدوري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، إن «المادة 88 من النظام الأساسي تعطي الصلاحية الكاملة للرابطة في اتخاذ قرار بإلغاء الموسم، طالما أنه توجد أسباب قهرية تحول دون استكماله».

وأضاف الجنيبي في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: «كان من الصعب استكمال المسابقة في ظل القرارات التي صدرت عن الاتحاد الدولي بشأن عدم السماح للصفقات الجديدة بالمشاركة في النسخة الحالية من المسابقة، وكذلك بعد تحديد مباريات دوري أبطال آسيا وارتباطات المنتخب في تصفيات المونديال».

وتابع: «نتفهم عدم رضا شباب الأهلي وأندية الهواة عن القرارات التي صدرت، وهذا وضع طبيعي لأن أي قرار لن يُرضي الأطراف كافة، وحتماً سيقع ضرر على بعض الأندية، لكن ما خرجنا به من قرارات مثّل أقل الأضرار، وبما يتوافق أيضاً مع اللوائح».

وأكمل: «غلبنا جميعاً المصلحة العامة في القرارات المتخذة، وكل ما أتمناه أن نعبر هذه الفترة الاستثنائية ولا نقارن أوضاعنا مع الآخرين، لأن لكل اتحاد كرة قدم ورابطة محترفين ظروفاً استثنائية تختلف عن الأخرى، وفق ظروفها الصحية ومشاركاتها الخارجية».

ودعا إلى النظر لإيجابيات القرارات، كونها فرصة للتحضير الجيد للمنتخب، والأندية في الاستحقاقات المقبلة.

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