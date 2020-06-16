اتحاد الكرة يبحث مع «فيفا» استراتيجيته الجديدة للمرحلة المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، اجتماعاً، أمس، بنظام الاتصال المرئي مع المدير المسؤول عن الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فيرون موسينغو أومبا، بمشاركة الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد عبدالله هزام الظاهري، وبالاسينغام سانجيفان، وعصام الصهيبانين وحسن حسان من مكتب الفيفا الإقليمي في دبي.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «تم خلال الاجتماع تبادل الحديث عن شؤون اللعبة وتطويرها، في ظل الوضع الصحي الراهن، والإجراءات والمبادرات التي قام بها اتحاد كرة القدم، خلال فترة توقف النشاط الكروي، من اجتماعات وورش عمل ومحاضرات عن بُعد، وكذلك دعم جهود الجهات المختصة في الدولة، حفاظاً على السلامة العامة، كما تناول الاستراتيجية الجديدة لاتحاد الكرة الخاصة بالمرحلة المقبلة ومبادرات (فيفا)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news