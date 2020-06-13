المصدر: الامارات اليوم

حارس

سارع أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد لدعم صفوفه، بعد مطالبة الحارس الحالي للفريق الأول بدفع مبلغ مالي كبير مقابل تجديد عقده للاستمرار مع النادي لتلقيه عروضاً من أندية أخرى.

انسحاب

ذكرت صحيفة «بورتال دي أي» البرازيلية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، انسحب من المفاوضات مع نادي تشابيكوينسي بشأن التعاقد مع الظهير الأيسر، آلان روشيل، خلال فترة الانتقالات المقبلة، مشيرة إلى عدم اتفاق الطرفين على الجوانب المادية.

تراجع

تراجعت إدارة لعبة جماعية في أحد أندية دبي، عن قرارها القاضي بتجديد ثقتها بمدرب أجنبي لقيادة فريقها الأول لموسم جديد، وذلك بتوجيه إدارة اللعبة خطاباً للمدرب يفيد بالاستغناء عن خدماته، والذي يأتي بعد أقل من أسبوعين من توجه الإدارة ذاتها لتجديد عقد المدرب.

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